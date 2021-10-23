23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United Wolverhampton maç sonucu: 1-1 (Leeds United Wolverhampton maç özeti)

Leeds 1 puanı uzatmada kurtardı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede iki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Wolverhampton, Elland Road'da kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Wolverhampton'ın golü 10. dakikada Hee-chan Hwang'dan gelirken, Leeds'in golünü 90+4. dakikada penaltıdan Rodrigo kaydetti.

Wolverhampton bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Leeds United ise puanını 7'ye çıkardı.

Premier Lig'in 10. haftasında Wolverhampton, 1 Kasım Pazartesi günü TSİ 23.00'de sahasında Everton ile karşılaşacak. Leeds United ise 31 Ekim Pazar günü TSİ 17.00'de Norwich deplasmanına konuk olacak.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Leeds United 0-1 Wolverhampton Wanderers FC

GOL | Leeds United 1-1 Wolverhampton

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