Leeds United Wolverhampton maç sonucu: 1-1 (Leeds United Wolverhampton maç özeti)
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede iki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Wolverhampton, Elland Road'da kozlarını paylaştı.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Wolverhampton'ın golü 10. dakikada Hee-chan Hwang'dan gelirken, Leeds'in golünü 90+4. dakikada penaltıdan Rodrigo kaydetti.
Wolverhampton bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Leeds United ise puanını 7'ye çıkardı.
Premier Lig'in 10. haftasında Wolverhampton, 1 Kasım Pazartesi günü TSİ 23.00'de sahasında Everton ile karşılaşacak. Leeds United ise 31 Ekim Pazar günü TSİ 17.00'de Norwich deplasmanına konuk olacak.
MAÇIN GOLLERİ
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