Finlandiya - Ukrayna 2022 Dünya Kupası elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya evinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Grupta 5 maçta 5 beraberlikle 2. sırada bulunan Ukrayna bu deplasmandan mutlak 3 puan hedefliyor. Finlandiya ise 4 maçta topladığı 5 puanla 3. sırada yer aldıyor. Peki, inlandiya Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...
2022 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya sahasında Ukrayna'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Finlandiya, D grubunda 5 puanla 3. sırada, Ukrayna ise rakibiyle aynı puanda averajla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ukrayna'da bu mücadelede sakatlığı bulunan Oleksandr Zinchenko ve Ruslan Malinovskyi forma giyemeyecek. Öte yandan ev sahibi takımda da Daniel O'Shaughnessy ve Jere Uronen'in sakatlığı bulunuyor.
FİNLANDİYA-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Finlandiya'nın sahasında Ukrayna'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
FİNLANDİYA-UKRAYNA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Finlandiya: Lukas Hradecky; Leo Väisänen, Joona Toivio, Paulus Arajuuri; Albin Granlund, Nikolai Alho, Nicholas Hämäläinen, Glen Kamara, Onni Valakari; Robin Lod, Teemu Pukki
Ukrayna: Andriy Pyatov; Illya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Oleksandr Tymchyk; Oleksandr Karavayev, Mykola Shaparenko, Viktor Tsyhankov, Eduard Sobol; Andriy Yarmolenko, Alexander Zubkov; Roman Yaremchuk
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