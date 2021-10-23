23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Ekvadorlu atlet silahla vurularak öldürüldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Ekvador Olimpiyat Komitesi, atlet Alex Quinonez'in Guayaquil şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

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