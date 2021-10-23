23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United-Wolverhampton | CANLI

Leeds United-Wolverhampton | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Wolverhampton, 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Leeds United ile Wolverhampton maçını A Spor'dan CANLI olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI 11'LERİ

Leeds United: Meslier, Shackleton, Llorente, Cooper, Dallas, Struijk, Klich, James, Raphinha, Harrison, Rodrigo

Wolverhampton: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Ait-Nouri, Moutinho, Dendoncker, Hwang, Jimenez, Traore

ASpor CANLI YAYIN

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Wolverhampton maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea Norwich’i paramparça etti! Chelsea Norwich'i paramparça etti!
Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Haaland’dan transfer itirafı! 175 milyon euro... Haaland'dan transfer itirafı! "175 milyon euro..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör