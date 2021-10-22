22 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Al Ahli-Al Jazira maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır Körfez Ligi’nde düdük çalacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde oynanacak Al Ahli-Al Jazira maçını yöneteceği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde oynanacak Al Ahli - Al Jazira maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde, bu akşam oynanacak olan Al Ahli-Al Jazira müsabakasını yönetecek. Müsabakada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Mete Kalkavan da VAR olarak görev yapacak.

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