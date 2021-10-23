23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 2-5 Watford (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Tufan'lı Watford Everton'a fark attı!

Ozan Tufan’lı Watford Everton’a fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Watford'u konuk etti. Konuk takım, deplasmanda zorlu rakibini 5-2 mağlup etti. Watford'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kucka, 90+1. dakikada Dennis ile 13, 80, ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'ın sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Everton, Watford'u ağırladı.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Watford'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kucka, 90+1. dakikada Dennis ile 13, 80, ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'ın sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti.

Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Watford, 3 maç aradan sonra kazandı ve 10 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 14 puanla 9. sırada yer buldu.

Watford, gelecek hafta Southampton'ı konuk edecek. Everton ise Wolves deplasmanına gidecek.

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