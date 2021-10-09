09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lüksemburg - Sırbistan 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg, sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların ardından Sırbistan, 1 maç fazlasıyla 11 puanla ikinci sırada bulunurken, Lüksemburg ise 1 maç eksiği ve 6 puanıyla 3. sırada bulunuyor. Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lüksemburg - Sırbistan maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz....

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ev sahibi ekip, 6 puanla üçüncü sırada bulunurken, konuk takım 11 puanla 3. sırada yer alıyor...

LÜKSEMBURG - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Lüksemburg - Sırbistan maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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