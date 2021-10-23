Bayern Münih Hoffenheim maç sonucu: 4-0 (Bayern Münih Hoffenheim maç özeti)
Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı Gnabry, Lewandowski, Choupo-Moting ve Coman'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Gnabry, 30. dakikada Lewandowski, 82. dakikada Choupo-Moting ve 87. dakikada Coman'dan geldi.
Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı. Bu sonuçla Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.
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