23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Hoffenheim maç sonucu: 4-0 (Bayern Münih Hoffenheim maç özeti)

Bayern Münih farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı Gnabry, Lewandowski, Choupo-Moting ve Coman'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Gnabry, 30. dakikada Lewandowski, 82. dakikada Choupo-Moting ve 87. dakikada Coman'dan geldi.

Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı. Bu sonuçla Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ekvadorlu atlet silahla vurularak öldürüldü Ekvadorlu atlet silahla vurularak öldürüldü
Ozan Tufan’lı Watford Everton’a fark attı! Ozan Tufan'lı Watford Everton'a fark attı!
Leeds 1 puanı uzatmada kurtardı! Golleri izleyin Leeds 1 puanı uzatmada kurtardı! (Golleri izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör