21 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus kaptanı Chiellini'den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! "Daha önce ayrılmalıydı"

Juventus'un efsane kaptanı Chiellini, takımdan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki deneyimli İtalyan savunmacı, "Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Juventus kaptanı Chiellini’den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! Daha önce ayrılmalıydı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un takım kaptanı Giorgio Chiellini, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takımdan sezon başlamadan ayrılması gerektiğini, geç ayrılığın takımın lige hazırlanışını etkilediğini belirtti. Chiellini, Serie A'nın yayıncı kuruluşu DAZN'a verdiği röportajda, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılığını değerlendirdi.

Juventus kaptanı Chiellini’den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! Daha önce ayrılmalıydı

Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını hissettiklerini belirten Chiellini, "Cristiano'nun, onun için oynayacak bir takıma gitme zamanının geldiğini hissediyorduk. Ben onun yazın ayrılmasını bekliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Juventus kaptanı Chiellini’den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! Daha önce ayrılmalıydı

Deneyimli stoper, Ronaldo için "Tabii kalsaydı bizim için bir katma değer olurdu. Ama bu şekilde geç gelen vedası bizim için de bir şok oldu. Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu çünkü sezona daha iyi hazırlanabilirdik. Biz ilk maçlarda bunun bedelini ödedik." ifadelerini kullandı.

Juventus kaptanı Chiellini’den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! Daha önce ayrılmalıydı

Portekizli yıldız Ronaldo, Juventus'un Udinese ile deplasmanda karşılaştığı 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçının 60. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Ronaldo, bu maçın ardından İngiltere'de daha önce de formasını giydiği Manchester United takımına transfer olmuştu. Sezona ilk 4 haftada galibiyet alamadan giriş yapan Juventus, ligde son 4 haftada üst üste aldığı 4 galibiyetle yeniden üst sıralara yaklaşmış durumda.

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