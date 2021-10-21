Juventus kaptanı Chiellini'den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! "Daha önce ayrılmalıydı"

Deneyimli stoper, Ronaldo için "Tabii kalsaydı bizim için bir katma değer olurdu. Ama bu şekilde geç gelen vedası bizim için de bir şok oldu. Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu çünkü sezona daha iyi hazırlanabilirdik. Biz ilk maçlarda bunun bedelini ödedik." ifadelerini kullandı.