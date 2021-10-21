Juventus kaptanı Chiellini'den flaş Cristiano Ronaldo açıklaması! "Daha önce ayrılmalıydı"
Juventus'un efsane kaptanı Chiellini, takımdan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki deneyimli İtalyan savunmacı, "Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un takım kaptanı Giorgio Chiellini, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takımdan sezon başlamadan ayrılması gerektiğini, geç ayrılığın takımın lige hazırlanışını etkilediğini belirtti. Chiellini, Serie A'nın yayıncı kuruluşu DAZN'a verdiği röportajda, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılığını değerlendirdi.
Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını hissettiklerini belirten Chiellini, "Cristiano'nun, onun için oynayacak bir takıma gitme zamanının geldiğini hissediyorduk. Ben onun yazın ayrılmasını bekliyordum." değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimli stoper, Ronaldo için "Tabii kalsaydı bizim için bir katma değer olurdu. Ama bu şekilde geç gelen vedası bizim için de bir şok oldu. Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu çünkü sezona daha iyi hazırlanabilirdik. Biz ilk maçlarda bunun bedelini ödedik." ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız Ronaldo, Juventus'un Udinese ile deplasmanda karşılaştığı 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçının 60. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Ronaldo, bu maçın ardından İngiltere'de daha önce de formasını giydiği Manchester United takımına transfer olmuştu. Sezona ilk 4 haftada galibiyet alamadan giriş yapan Juventus, ligde son 4 haftada üst üste aldığı 4 galibiyetle yeniden üst sıralara yaklaşmış durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...