08 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçı dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 37 maç sonra İspanya'ya yenilerek mağlubiyet yüzü gören İtalya, 2-0 üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-2 ayrılan Belçika ile kozlarını paylaşacak. Peki; İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Belçika maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalyaBelçika kozlarını paylaşacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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