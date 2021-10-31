31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Sergio Agüero şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Barcelona’da Agüero şoku! Hastaneye kaldırıldı...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2021

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı karşılaşmada nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero mücadeleyi yarıda bıraktı ve hastaneye kaldırıldı.

Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bıraktı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etti.

Gelen son haberlere göre tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Agüero tedavi altına alındı. 33 yaşındaki yıldız ismin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.

Öte yandan teknik direktör Sergi Barjuan ise Agüero'nun durumuyla ilgili olarak, "Başının döndüğünü söyledi ve hastaneye kaldırıldığını biliyorum. Henüz son durumuyla ilgili kesin bir bilgi yok" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea ikinci yarıda açıldı Chelsea ikinci yarıda açıldı
Man City’e evinde büyük şok! Man City'e evinde büyük şok!
Maradona’nın evi ’Ulusal tarihi yer’ ilan edildi! Maradona'nın evi 'Ulusal tarihi yer' ilan edildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör