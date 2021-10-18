SPOR HABERLERİ - NEC Nijmegen - Vitesse maçında tribün çöktü! İşte o anlar...
Hollanda'da Eredivisie'in 9. haftasında Vitesse, deplasmanda NEC Nijmegen'i 1-0 mağlup etti. Hollanda'da Goffert Stadyumu'nda Vitesse taraftarları, takımının ev sahibi NEC Nijmegen'e karşı galibiyetini kutladığı sırada tribün çöktü. İşte o anlar...
Hollanda'da Eredivisie'in 9. haftasında NEC Nijmegen, Vitesse'yi ağırladı. Vitesse maçı 1-0 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından misafir takımın futbolcuları tribündeki taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı.
Ancak taraftarların zıpladığı sırada tribün çöktü. O anlar amatör kameraya yansırken, kimsenin yaralanmadığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.
Görüntülerde sahadaki oyuncuların tribün kenarına gelerek taraftarı selamladığı, taraftarların zıpladığı sırada ise tribünün çöktüğü kameraya yansıdı.
Tribünde meydana gelen çökmeye rağmen taraftarların sevinç gösterisine devam etmesi dikkat çekti.
Ev sahibi Nijmegen'in Başkanı Wilco van Schaik, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yaralanma yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. Maçı tribünden takip eden Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls de şoke olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum" dedi.
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