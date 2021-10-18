SPOR HABERLERİ - NEC Nijmegen - Vitesse maçında tribün çöktü! İşte o anlar...

Ev sahibi Nijmegen'in Başkanı Wilco van Schaik, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yaralanma yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. Maçı tribünden takip eden Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls de şoke olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum" dedi.

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