08 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Paraguay 0-0 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lionel Messi...

Arjantin Paraguay engelini aşamadı! Lionel Messi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lionel Messi'li Arjantin deplasmanda Paraguay ile 0-0 berabere kaldı. Messi mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ve Arjantin, kozlarını paylaştı.

Elemelerde 2. sıradaki Arjantin ve 6. sıradaki Paraguay'ın maçı, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Öte yandan Lionel Messi, müsabakada 90 dakika forma giydi.

Arjantin bir sonraki maçını Uruguay ile oynayacak. Paraguay ise Şili'ye konuk olacak.

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