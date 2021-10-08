Paraguay 0-0 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lionel Messi...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ve Arjantin, kozlarını paylaştı.

Elemelerde 2. sıradaki Arjantin ve 6. sıradaki Paraguay'ın maçı, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Öte yandan Lionel Messi, müsabakada 90 dakika forma giydi.

Arjantin bir sonraki maçını Uruguay ile oynayacak. Paraguay ise Şili'ye konuk olacak.

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