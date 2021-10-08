Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler
Son dakika spor haberleri: UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Fransa Belçika'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Bu muhteşem geri dönüş dünya basınında geniş yer buldu. Fransa'nın finalde İtalya'yı 2-1 mağlup eden İspanya ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan Belçika ile son dünya şampiyonu Fransa arasındaki müsabakada Belçika, VAR tarafından ofsayt kontrolünün de yapıldığı pozisyonda Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.
Maçın ilk golünden 4 dakika sonra Belçika, Romelu Lukaku ile 41. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 Belçika'nın gollerinde asistler ise Kevin de Bruyne'den geldi. İkinci yarıda Fransa'nın forveti Karim Benzema, 62. dakikada bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.
Belçika'dan Youri Tielemans'ın Fransız forvet Antoine Griezmann'a ceza sahası içinde müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Kylian Mbappe, 69. dakikada penaltı atışıyla skoru eşitledi: 2-2 Romelu Lukaku'nun 87. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın uzatmaya gideceğinin düşünüldüğü son anlarda, Fransa'dan Theo Hernandez'in 90. dakikada bulduğu gol ile takımını finale taşıdı. Mücadele, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...
BBC (İNGİLTERE)
"Fransa, Uluslar Ligi'nde finale yükselmek için Belçika'yı muhteşem bir geri dönüşle sersemletti"
DERNIERE HEURE (BELÇİKA)
"Fransa, Kırmızı Şeytanlar'ı devirdi ve Uluslar Ligi'nde finale yükseldi"
L'EQUIPE (FRANSA)
"Benzema ve Mbappe, isyanı tetikledi"
FOOT MERCATO (FRANSA)
"Fransa, çılgın maçta Belçika'yı devirdi ve İspanya'yla finalde eşleşti"
LE PARISIEN (FRANSA)
"Dünya şampiyonları geri döndü"
LE FIGARO (FRANSA)
"Deschamps: Fransa, her zaman dünyanın en iyi milli takımları arasındadır"
LA NACION (ARJANTİN)
"Fransa hatalarını düzeltti, Belçika'ya inanılmaz bir maç yaşattı. Finalde İspanya ile oynayacak"
OLE (ARJANTİN)
"İnanılmaz: Fransa son dakikada kazandı ve finalist oldu"
MAIS FUTEBOL (PORTEKİZ)
"Fransa, Belçika'yı heyecan verici bir geri dönüşle mağlup etti"
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