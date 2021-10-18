Espanyol 2-0 Cadiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Espanyol sahasında galip geldi!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol sahasında Cadiz'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Espanyol ile Cadiz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de de Tomas ve 65'te Melamed kaydetti. Bu sonuçla birlikte Espanyol 12 puana yükseldi. Cadiz'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 7 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Espanyol deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Cadiz ise Alaves'i ağırlayacak.

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