18 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Alaves 0-1 Real Betis (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Betis son dakikalarda kazandı!

Betis son dakikalarda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Alaves ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Betis son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandı.

İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Alaves sahasında Real Betis'le kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Betis'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Borja Iglesias kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alaves 3 puana kalırken, Real Betis ise 15 puana yükseldi. La Liga'nın 10. haftasında Alaves deplasmanda Cadiz'e konuk olacak. Betis ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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