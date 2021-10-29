PSG Lille maçı canlı (PSG Lille canlı izle)
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda lider Paris Saint-Germain'e konuk oluyor. PSG - Lille maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ligue 1'in 12. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Lille Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.
PSG, ilk 11 hafta sonunda topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor. 15 puanı bulunan Lille ise 10. sırada bulunuyor.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde yer aldı.
PSG - LILLE İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Di Maria, Messi
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Tiago, Reinildo, Renato, Xeka, Bamba, İkone, David, Burak Yılmaz
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