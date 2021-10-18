Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati İspanya'da tarihe geçti! Raul'den sonra...
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, sahasında Valencia'yı 3-1 mağlup etti. Katalan ekibinde Ansu Fati 13. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Ansu Fati, Raul'dan sonra 19 yaşına gelmeden La Liga'da 13 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, sahasında Valencia'yı 3-1 mağlup etti.
Konuk takım Valencia karşılaşmanın 5. dakikasında Jose Luis Gaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona, 13. dakikada Ansu Fati ile beraberliği yakalarken, 41. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Maçın 85. dakikasında Philippe Coutinho ile farkı artıran Katalan ekibi, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
ANSU FATI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmanın 13. dakikasında Ansu Fati fileleri havalandırarak La Liga tarihine geçti.
Ansu Fati, Raul'dan sonra 19 yaşına gelmeden La Liga'da 13 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.
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