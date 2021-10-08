08 Ekim 2021, Cuma
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Andorra - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. I Grubu maçında Andorra ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Peki, Andorra - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Andorra - İngiltere maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Andorra ile İngiltere, Estadi Nacional'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Andorra, topladığı 3 puanla 5. sırada yer alıyor. 16 puanı bulunan İngiltere ise lider konumda.
ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Andorra - İngiltere maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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