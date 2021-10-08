08 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. I Grubu maçında Polonya ile San Marino karşı karşıya gelecek. Peki, Polonya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya - San Marino maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile San Marino, Stadion Narodowy'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Polonya , topladığı 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan San Marino ise son sırada bulunuyor.

POLONYA - SAN MARINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Polonya - San Marino maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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