19 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal 1 puanı son anda kurtardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Zorlu maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Arsenal'in golleri, Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'ten gelirken, Palace'ın gollerini Benteke ve Edouard attı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Zorlu maçta Arsenal ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 8. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 50. dakikada Benteke ile skoru eşitledi. Palace, 73'te de Edouard ile 2-1 öne geçti.

Müsabakanın son anlarında 90+5'te Lacazette ile son dakika golü bulan Arsenal, 1 puanı zor da olsa kurtardı.

Arsenal, 8 maç sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselirken, Crystal Palace 8 puanla 14. sırada kaldı.

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