Arsenal 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Zorlu maçta Arsenal ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 8. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 50. dakikada Benteke ile skoru eşitledi. Palace, 73'te de Edouard ile 2-1 öne geçti.

Müsabakanın son anlarında 90+5'te Lacazette ile son dakika golü bulan Arsenal, 1 puanı zor da olsa kurtardı.

Arsenal, 8 maç sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselirken, Crystal Palace 8 puanla 14. sırada kaldı.

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