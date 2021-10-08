Uruguay 0-0 Kolombiya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Muslera ile Falcao yenişemedi!

Galatasaray'da bir dönem aynı takımda forma giyen Muslera ve Falcao, Uruguay-Kolombiya maçında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Muslera ve Falcao hasret giderdi.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın forma giydiği Uruguay, Galatasaray'dan yeni ayrılan ve Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'nun oynadığı Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Montevideo'da bulunan Gran Parque Central Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Uruguay'da Muslera mücadelenin tamamında görev yaparken Falcao ilk 11 çıktığı maçın 58. dakikasında yerini Duvan Zapata'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından 10. maçlarını oynayan iki takımdan Uruguay puanını 16'ya çıkardı ve 4. sırada kaldı. Kolombiya ise 14 puana yükselip 5. sıradaki yerini korudu.

İki eski takım arkadaşı Muslera ve Falcao, maçın ardından kısa bir sohbetle hasret giderdi.

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