Newcastle United 2-3 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Tottenham!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadelede 1-0 öne geçen ev sahibi, skoru koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı mücadele, konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ndombele, 22'de Harry Kane ve 45+4'te Heung-Min Son kaydetti. Newcastle'ın golleri ise 2. dakikada Wilson ve 89'da Eric Dier'den (k.k) geldi. Ayrıca ev sahibinde 83. dakikada Shelvey ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 3 puanda kaldı. Tottenham ise 15 puana yükseldi.

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