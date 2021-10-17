Marsilya 4-1 Lorient (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Marsilya 3 maç sonra kazandı!

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya sahasında Lorient'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen Marsilya, maçı 4-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

Fransa Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Lorient karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kamara, 56 ve 90+1'de Guendouzi ve 85. dakikada ise Milik kaydetti. Lorient'in tek golü ise 13. dakikada penaltıdan Lauriente'nin ayağından geldi.

Mücadelede kırmızı kart cezalısı olan milli oyuncumuz Cengiz Ünder forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya 3 maç sonra kazandı ve 17 puana yükseldi. Lorient ise 6 maç aradan sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı.

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