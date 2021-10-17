17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 1-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih farka koştu!

B. Münih farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle 5-1 kazandı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Mücadeleyi B. Münih 5-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. ve 30. dakikalarda Robert Lewandowski, 34'te Thomas Müller, 35. ve 37. dakikalarda ise Gnabry kaydetti. Leverkusen'in tek golü ise 55'te Schick'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen 3 maç aradan sonra yenildi ve 16 puanda kaldı. Bayern Münih ise 19 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

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