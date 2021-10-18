Napoli 1-0 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli tek attı 3 aldı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Torino'yu konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve 8'de 8 yaparak liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 8. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Torino'yu ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoliye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Osimhen kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekip 27. dakikada Insigne'nin ayağından penaltıdan yararlanamazken, 57. dakikada Di Lorenzo'nun attığı golde ise VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 8'de 8 yaptı ve 24 puan topladı. Torino'nun galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 8 puanda kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ