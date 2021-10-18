18 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1-0 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli tek attı 3 aldı!

Napoli tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2021

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Torino'yu konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve 8'de 8 yaparak liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 8. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Torino'yu ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoliye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Osimhen kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekip 27. dakikada Insigne'nin ayağından penaltıdan yararlanamazken, 57. dakikada Di Lorenzo'nun attığı golde ise VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 8'de 8 yaptı ve 24 puan topladı. Torino'nun galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 8 puanda kaldı.

Dev maçta kazanan Juve! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev maçta kazanan Juve! Dev maçta kazanan Juve!
Marsilya 3 maç sonra kazandı! Marsilya 3 maç sonra kazandı!
Gol düellosunda kazanan Tottenham! Gol düellosunda kazanan Tottenham!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör