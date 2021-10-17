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DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 1-0 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dev maçta kazanan Juve!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Juventus sahasında Roma'yı konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü Moise Kean kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da, 8. hafta karşılaşmasında Juventus ile Roma kozlarını paylaştı.

Torino'da Allianz Stadium'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golü Moise Kean attı.

Siyah beyazlılar, bu sonuçla 8 maç sonunda 14 puanla 7. sıraya yükseldi.

Roma ise 15 puanla 4. sırada yer aldı.

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