07 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG ve Real Madrid'in de transfer listesinde bulunan Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'dan flaş sözleşme kararı!

Pogba’dan flaş sözleşme kararı! ManU’dan ayrılacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın sözleşmesi 2022 sezonunun sonunda sona eriyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinden Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in de peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu flaş bir karar verdi. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma gitenPaul Pogba'nın takımda kalma yönünde karar verdiği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberde Pogba'nın Cristiano Ronaldo'nun transferinden etkilendiği ve kulübün yüksek hedeflerine inanarak yeni sözleşme imzalamaya ikna olduğu iddia edildi.

Juventus, PSG ve Real Madrid ile uzun süredir adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun senelik 20 milyon euroluk yeni kontrata imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester United'da 215 maça çıkan Pogba, 38 gol ve 49 asistlik performans sergiledi.

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