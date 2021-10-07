Spor haberi: Türk asıllı Emre Tezgel devlleri hayran bıraktı! Henüz 16 yaşında...

İngiltere U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen ve eylül ayında oynanan milli maçlardaki performansıyla göz dolduran genç oyuncu, takımının finalde Hollanda'ya karşı 3-2 mağlup olduğu Syrenka Kupası'nda üç maçta dört gol atmıştı. Turnuvanın oyuncusu olmayı başaran geçmişte Jude Bellingham'ın da elde ettiği bu onuru tadan Emre, büyük bir potansiyel olarak gösteriliyor.