16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Burnley maçı ne zaman? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, evinde Burnley ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City - Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley maçı bugün saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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