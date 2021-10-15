Manchester City'e Ferran Torres'ten kötü haber!
Manchester City'nin formasını giyen Ferran Torres, İspanya-İtalya maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı en az 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Ferran Torres, sakatlığı sebebi ile uzun bir süre takımını yalnız bırakacak.
İspanya Milli Takımı adına UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya'ya karşı oynadıkları maçta Jorginho ile girdiği bir ikili mücadelede sakatlanan Torres, yine de final maçında Fransa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 83 dakika da oyunda kalmıştı.
Bugün Manchester City tkenik direktörü Pep Guardiola'nın yaptığı açıklamaya göre Torres'in sağ ayağında bir kırık tespit edildi ve en az 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak.
21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon City forması ile 7 maça çıkıp 3 gol 1 asist ile oynadı.
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