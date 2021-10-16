16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Burnley maçı CANLI YAYIN

Manchester City - Burnley | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geliyor. Manchester City - Burnley maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Man. City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Brownhill, Cork, Westwood, Mcneil, Cornet, Wood

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