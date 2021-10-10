A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacak. Heyecan dolu maç merakla bekleniyor. Son olarak Norveç ile 1-1 berabere kalan Türkiye, Letonya'yı yenerek grupta yükselişe geçmek istiyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'de Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?

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2022 Dünya Kupası elemelerinde son olarak Norveç'le sahasında 1-1 berabere kalan ve ikincilik yolunda kritik iki puan kaybeden A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte, bu karşılaşma öncesi Serdar Aziz ile Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

👉 İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

👉 3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

📺 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

👉 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

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