Lucas Moura'dan esprili paylaşım! "Whatsapp ve Instagram..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura, WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinden sonra esprili bir paylaşım yaptı. Moura, "WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinden sonra eşimle biraz sohbet ettik. Çok iyi bir insanmış." yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra esprili bir paylaşım yaptı. Moura, "WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra eşimle biraz sohbet ettik. Çok iyi bir insanmış." yazdı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ