05 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lucas Moura'dan esprili paylaşım! "Whatsapp ve Instagram..."

Moura’dan esprili paylaşım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura, WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinden sonra esprili bir paylaşım yaptı. Moura, "WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinden sonra eşimle biraz sohbet ettik. Çok iyi bir insanmış." yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra esprili bir paylaşım yaptı. Moura, "WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra eşimle biraz sohbet ettik. Çok iyi bir insanmış." yazdı.

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