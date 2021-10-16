PSG 2-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG geriden gelerek kazandı!
Fransa Ligue 1'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Angers'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 2-1 mağlup etti.
Bir önceki lig karşılaşmasında Rennes karşısında ilk puan kaybını yaşayan PSG, puan tablosundaki en yakın takipçilerinden Angers'i ağırladı.
Konuk takım, Fulgini'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 69. dakikada Pereira'nın golüyle skoru eşitledi: 1-1. Kylian Mbappe'nin 87. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle PSG sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PSG'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi, Neymar ile Paredes ve Di Maria maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla PSG, puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Angers ise 16 puanda kaldı.
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