16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 2-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG geriden gelerek kazandı!

PSG geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fransa Ligue 1'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Angers'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 2-1 mağlup etti.

Bir önceki lig karşılaşmasında Rennes karşısında ilk puan kaybını yaşayan PSG, puan tablosundaki en yakın takipçilerinden Angers'i ağırladı.

Konuk takım, Fulgini'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 69. dakikada Pereira'nın golüyle skoru eşitledi: 1-1. Kylian Mbappe'nin 87. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle PSG sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PSG'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi, Neymar ile Paredes ve Di Maria maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla PSG, puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Angers ise 16 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Köln 5 maç sonra yenildi! Köln 5 maç sonra yenildi!
Ferran Torres’ten kötü haber! Ferran Torres'ten kötü haber!
UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı! UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör