Hoffenheim 5-0 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Köln 5 maç sonra yenildi!

Almanya Bundesliga'da 8. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Köln karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'da 8. haftanın açılış karşılaşmasında Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 49. dakikalarda Bebou, 51'de Baumgartner, 74. dakikada Geiger ve 87. dakikada ise Posch kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 11 puana yükseldi. 5 maç sonra mağlup olan Köln ise 12 puanda kaldı.

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