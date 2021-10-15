15 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 5-0 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Köln 5 maç sonra yenildi!

Köln 5 maç sonra yenildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Almanya Bundesliga'da 8. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Köln karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'da 8. haftanın açılış karşılaşmasında Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 49. dakikalarda Bebou, 51'de Baumgartner, 74. dakikada Geiger ve 87. dakikada ise Posch kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 11 puana yükseldi. 5 maç sonra mağlup olan Köln ise 12 puanda kaldı.

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