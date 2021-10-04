Bayern Münih Eintracht Frankfurt 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele Frankfurt'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında lider Bayern Münih ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Eintracht Frankfurt oldu.
Bayern Münih'in tek golünü 29. dakikada Goretzka kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 32. dakikada Hinteregger ve 83. dakikada Filip Kostic'ten geldi.
FRANKFURT BU SEZON LİGDE İLK KEZ KAZANDI!
Bayern Münih deplasmanında kazanan Eintracht Frankfurt, 5 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve bu sezon ligde ilk galibiyetini alarak, puanını 8 yaptı. Bu sezon ligde ve resmi tüm maçlarda ilk kez kaybeden Bayern Münih 16 puanda kaldı. Ayrıca Bayern Münih 2019 Kasım'dan sonra evinde ilk kez kaybetti.
Almanya Bundesliga'da milli aranın ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin'i ağırlayacak.
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