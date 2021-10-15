15 Ekim 2021, Cuma
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VALENCİA 63 DAKİKA SAHADA KALDI
Kolombiya 0-0 Ekvador (MAÇ SONUCU-ÖZET) Enner Valencia'lı Ekvador Radamel Falcao'lu Kolombiya ile berabere kaldı
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Enner Valencia'lı Ekvador deplasmanda Kolombiya ile kozlarını paylaştı. Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia 63 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao ise ikinci yarıda oyuna girdi. | Son dakika spor haberleri
FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde bir diğer maçta ise Radamel Falcao'lu Kolombiya ile Enner Valencialı Ekvador karşı karşıya geldi.
Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
VALENCİA 63 DAKİKA SAHADA KALDI
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia 63 dakika sahada kaldı. Valencia yerini Gonzalo Plata'ya bıraktı.
EKVADOR YERİNİ KORUDU
Bu beraberliğin ardından Ekvador puanını 17'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Kolombiya puanını 16 yaptı ve Ekvador'un ardından 4. sırada yer buldu.
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