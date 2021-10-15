15 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kolombiya 0-0 Ekvador (MAÇ SONUCU-ÖZET) Enner Valencia'lı Ekvador Radamel Falcao'lu Kolombiya ile berabere kaldı

Valencia’lı Ekvador Kolombiya ile berabere kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2021

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Enner Valencia'lı Ekvador deplasmanda Kolombiya ile kozlarını paylaştı. Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia 63 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao ise ikinci yarıda oyuna girdi. | Son dakika spor haberleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde bir diğer maçta ise Radamel Falcao'lu Kolombiya ile Enner Valencialı Ekvador karşı karşıya geldi.

Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

VALENCİA 63 DAKİKA SAHADA KALDI
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia 63 dakika sahada kaldı. Valencia yerini Gonzalo Plata'ya bıraktı.

EKVADOR YERİNİ KORUDU

Bu beraberliğin ardından Ekvador puanını 17'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Kolombiya puanını 16 yaptı ve Ekvador'un ardından 4. sırada yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona genç yıldızın sözleşmesini uzattı! Barcelona genç yıldızın sözleşmesini uzattı!
Çağlar’a bir talip daha! Dünya devi... Çağlar'a bir talip daha! Dünya devi...
Benzema’dan Mbappe itirafı! Transferi... Benzema'dan Mbappe itirafı! "Transferi..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör