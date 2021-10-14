14 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

TRANSFER HABERLERİ: Barcelona Pedri'nin sözleşmesini uzattı!

Barcelona genç yıldızın sözleşmesini uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 18 yaşındaki Pedri'nin mukavelesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, iç transferde mutlu sona ulaştı. Katalan devi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Pedri'nin mukavelesini 2026'ya kadar yenilediğini açıkladı.

18 yaşındaki merkez orta sahanın serbest kalma bedeli ise 1 milyar Euro olarak belirlendi.

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