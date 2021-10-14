14 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de ter döken Çağlar Söyüncü'nün talipleri artmaya devam ediyor. Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin transfer listesinde olduğu belirtilen milli oyuncu için Arsenal'in devreye girdiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!

ARSENAL'İN HEDEFİ ÇAĞLAR

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!

ARSENAL ÇAĞLAR İÇİN İKİ KATINI VERECEK

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!

DEĞERİ YÜKSELDİ

Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!

LEICESTER CITY İSTATİSTİKLERİ

Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü’ye Arsenal talip oldu!

BARCELONA VE REAL MADRİD'İN DE LİSTESİNDE

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.

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