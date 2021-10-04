Atalanta 2-3 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta Milan'a kaybetti
İtalya Serie A'nın 7. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında Milan'a Calabria, Tonali ve Leao'nun golleriyle 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Milan, Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Milano ekibi, rakibini 1. dakikada Davide Calabria, 42. dakikada Sandro Tonaki ve 78. dakikada Rafael Leao'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın 86. dakikada penaltıdan Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Mario Pasalic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
MERİH DEMİRAL 11'DE BAŞLADI
Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 45 dakika sahada kaldı.
Milan bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Atalanta ise 11 puanla 8. sırada kendine yer buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...