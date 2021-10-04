Atalanta 2-3 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta Milan'a kaybetti

İtalya Serie A'nın 7. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında Milan'a Calabria, Tonali ve Leao'nun golleriyle 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Milan, Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Milano ekibi, rakibini 1. dakikada Davide Calabria, 42. dakikada Sandro Tonaki ve 78. dakikada Rafael Leao'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın 86. dakikada penaltıdan Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Mario Pasalic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

MERİH DEMİRAL 11'DE BAŞLADI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 45 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Atalanta ise 11 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

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