14 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Benzema'dan Mbappe itirafı! "Transferi..."

Benzema’dan Mbappe itirafı! Transferi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Karim Benzema'dan Kylian Mbappe açıklaması geldi. Benzema, "Mbappe ile Real Madrid'de oynamak istiyor muyum? Tabii ki isterim. Bir gün transfer olursa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği oldukça merak ediliyor.

Fransız futbolcunun PSG'den olası ayrılığı durumunda Real Madrid'in transfer için devreye gireceği sıkça iddia edildi.

Bu iddiaların akabinde Madrid ekibinin kaptanı ve golcüsü Karim Benzema, milli takımdan arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi hakkında konuştu.

Benzema, 22 yaşındaki hücumcunun takıma katılmasından mutluluk duyacağını söyleyerek, "Mbappe ile Real Madrid'de oynamak istiyor muyum? Tabii ki isterim. Bir gün transfer olursa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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