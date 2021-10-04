04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Tottenham evinde kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa'yı Höjberg ve Targett'ın (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Aston Villa, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 27. dakikada Pierre Höjberg ve 71. dakikada Matt Targett'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin tek golüyse 67. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Aston Villa ise 10. sırada kendine yer buldu.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, 17 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Newcastle United deplasmanına konuk olacak. Aston Villa ise 16 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.00'de Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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