03 Ekim 2021, Pazar
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Roazhon Park'ta oynanan müsabaka, Rennes'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rennes'in 84. dakikada kazandığı penaltı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
PSG'de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar maça ilk 11'de başlarken, Neymar yerini 76. dakikada Icardi'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından PSG, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 24 puanla liderliğini sürdürdü. Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Rennes ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.
PSG, milli ara sonrasında Angers'i konuk edecek. Rennes ise Metz deplasmanına gidecek.
Rennes 2-0 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET) (Messi ve Neymar'lı PSG ilk kez kaybetti)
Fransa Ligi'nin 9. haftasında PSG konuk olduğu Rennes'e 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini elde etti. PSG'de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar maça ilk 11'de başlarken, Neymar yerini 76. dakikada Icardi'ye bıraktı.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta karşılaşmasında Rennes, PSG'yi ağırladı.
Roazhon Park'ta oynanan müsabaka, Rennes'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Laborde ve 46. dakikada Tait kaydetti.PSG'nin 68. dakikada Kylian Mbappe ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Rennes'in 84. dakikada kazandığı penaltı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
PSG'de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar maça ilk 11'de başlarken, Neymar yerini 76. dakikada Icardi'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından PSG, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 24 puanla liderliğini sürdürdü. Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Rennes ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.
PSG, milli ara sonrasında Angers'i konuk edecek. Rennes ise Metz deplasmanına gidecek.
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