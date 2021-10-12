Ronaldo'dan ticaret anlaşması! Valencia'nın sahibi Peter Lim...
Yaz transfer döneminde Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, La Liga temsilcisi Valencia'nın büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Peter Lim ile ticaret anlaşması imzaladı.
Sezon başında Juventus'tan ayrılıp 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo yeni bir iş birliğine imza attı.
La Liga ekiplerinden Valencia'nın da sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim, 2015'ten bu yana Portekizli yıldızın imaj haklarını elinde bulunduruyordu.
İkili arasında yeni bir projeye imza atıldı. Buna göre futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan ZujuGP adlı platform tanıtıldı.
Cristiano Ronaldo, Peter Lim ile yeni bir iş birliğine atılırken proje "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla duyuruldu.
68 yaşındaki iş insanı Peter Lim birçok yatırımın yanı sıra Valencia kulübünün hisselerinin yüzde 83'üne sahip. Forbes, 2019'da Lim'in net servetinin 2.5 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Lim ülkesi Singapur'da da en zengin 10. kişi konumunda.
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