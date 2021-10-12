Arsene Wenger flaş karar! Teknik direktörlük...
Dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger'den flaş bir karar geldi. Deneyimli teknik direktör Arsene Wenger, 2018 yılında emekli olduğu teknik direktörlük görevine geri dönecek. Al Hilal ile Al Nassr'dan oluşan bir karma takım Ocak 2022'de Paris Saint-Germain ile tek maçlık bir turnuvada karşılaşacak. Deneyimli hoca, karma takımın başında sahaya çıkacak.
1996'da başladığı Arsenal kariyerini 2018'de sonlandıran ve emekliliğe ayrılan Arsene Wenger yeniden sahaya iniyor.
Arsenal'da görev yaptığı 22 yılda unutulmaz izler bırakan Fransız menajer bir maçlığına Suudi Arabistan'da yeniden işinin başına dönüyor.
Suudi Arabistan'ın en büyük iki kulübü Al Hilal ile Al Nassr'dan oluşan bir karma takım Ocak 2022'de Paris Saint-Germain ile tek maçlık bir turnuvada karşılaşacak. PSG, Suudi Arabistan'da ilk kez bir maç oynayacak ve Arsene Wenger de karma takımın teknik direktörü olacak.
Suudi Kraliyet Mahkemesi Danışmanı Turki Alsheikh, Twitter'da haberi duyururken maçla ilgili bir de tanıtım videosu paylaştı.
Suudi Arabistan son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Newcastle United, Suudi destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterlin karşılığında devralındı.
Suudili yeni patronların ardından St James Park'a yıldız yağmuru beklenirken Ocak ayı itibarıyla transfer harekatının başlayacağı konuşuluyor.
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