13 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz 5-0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'dan hat-trick!

Ronaldo hat-trick yaptı Portekiz farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 Giriş Tarihi: 13.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında Lüksemburg'u Cristiano Ronaldo (3), Bruno Fernandes ve Palhinha'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında Lüksemburg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 8, 13 ve 87. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Bruno Fernandes ve 69. dakikada Palhinha'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Portekiz bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Gruptaki 4. yenilgisini alan Lüksemburg ise 6 puanla 3. sırada kaldı.

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