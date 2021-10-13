Portekiz 5-0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'dan hat-trick!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında Lüksemburg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 8, 13 ve 87. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Bruno Fernandes ve 69. dakikada Palhinha'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Portekiz bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Gruptaki 4. yenilgisini alan Lüksemburg ise 6 puanla 3. sırada kaldı.

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