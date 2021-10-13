İsveç 2-0 Yunanistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bakasetas ve Pelkas'lı Yunanistan İsveç'e yenildi
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İsveç, Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ve Fenerbahçeli oyuncu Dimitrios Pelkas'ın formasını giydiği Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç, sahasında Yunanistan'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, rakibini 59. dakikada Forsberg (p) ve 69. dakikada Isak'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı
Öte yandan Yunanistan'da Hatzidiakos, mücadelenin 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BAKASETAS 11'DE BAŞLADI, PELKAS 71'DE GİRDİ
Yunanistan'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas ise yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.
İsveç bu sonuçla puanını 15'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki ilk yenilgisini alan Yunanistan ise 9 puanla 3. sırada yer aldı.
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