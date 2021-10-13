Arnavutluk 0-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Olaylı maçta kazanan Polonya

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya, deplasmanda Arnavutluk'u Swiderski'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Polonya'nın golü sonrası yaşanan olaylar sonrası maç bir süre durdu. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Arnavutluk ile Polonya kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 79. dakikada Swiderski'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI!

Polonya'nın Swiderski ile bulduğu gol sonrası yaşanan tribün olayları nedeniyle maç bir süre durdu. Olayların yatıştırılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ederken, kalan sürede gol çıkmadı ve karşılaşma 1-0'lık Polonya üstünlüğüyle noktalandı.

Polonya bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi. Gruptaki 3. yenilgisini alan Arnavutluk ise 15 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

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