11 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Hollanda - Cebelitarık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubunda lider durumda olan Hollanda ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Hollanda ile Cebelitarık kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Cebelitarık maçı 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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